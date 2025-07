- Iz baze „Jug“ sredstva i vojna oprema prevoze se preko Hrvatske i Slovenije do koparske luke, a zatim brodom do Bejruta, gde ih preuzimaju snage Ujedinjenih nacija i dopremaju do zone operacije u kojoj su razmešteni pripadnici našeg kontingenta. Istovremeno, po završetku dopremanja vozila u našu jedinicu, sredstva koja su do sada koristili pripadnici Vojske Srbije, odnosno 13 borbenih vozila M-86 i 14 transportnih motornih vozila marke „puh“, vraćaju se na isti način u Srbiju. Time se okončava opsežni i veoma složen zadatak zamene sredstava i vojne opreme koje kontingent Vojske Srbije koristi u mirovnoj operaciji u Libanu — rekao je kapetan fregate Bodrožić i dodao da je to najbolja prilika da se kvalitet i efikasnost novih sredstava koja su proizvod domaće odbrambene industrije proveri u realnim uslovima u mirovnoj operaciji.