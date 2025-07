U Vranju, Zaječaru i Leskovcu je danas u 15 časova izmereno 39 stepeni i to su trenutno najtopliji gradovi u Srbiji, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

RHMZ podseća da je u nedelju pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima, usled početka veoma jakog i dugotrajnog toplotnog talasa sa maksimalnom temperaturom od 37 do 40 stepeni, a u petak i subotu (25. i 26. jula) lokalno i do 42 stepena, koji će na području Pčinjskog, Jablaničkog, Topličkog, Nišavskog, Pirotskog i Zaječarskog okruga trajati najmanje pet dana u kontinuitetu.

RHMZ izdao je i upozorenje da će se novi toplotni talas zadržati do subote, 26. jula, kao i da će biti najizraženiji na jugu i istoku Srbije gde se očekuje maksimalna temperatura od 35 do 40 stepeni, a lokalno u petak i subotu i do 42 stepena, uz pojačan jugozapadni vetar.