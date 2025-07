Planu upisa:

– Prijava kandidata traje od 21. do 23. jula

– Polaganje prijemnih ispita obaviće se u terminu od 24. do 29. jula, na fakultetima koji zahtevaju proveru znanja, sklonosti i sposobnosti

– Konačne rang liste biće objavljene do 4. avgusta

– Upis primljenih kandidata trajaće do 7. avgusta 2025. godine