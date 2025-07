- Osnovna sadržina tog dima je ugljen-monoksid i on je veoma opasan. Najveći problem je ako se to dogodi prilikom spavanja jer taj gas nema miris, ukus, pa čak ni boju. To načini stanje narkoze, kao nekakva anestezija. Ugljen-monoksid sprečava da se kiseonik veže za naša krvna zrnca, a to nam je neophodno, a ugljen-monoksid mu bukvalno zauzme mesto i tako nastanu fatalne situacije.

- Vratimo se malo unazad, svi smo imali punjače za akumulatore, on se aktivira kada je akumulator prazan, pa se dopuni. Taj punjač stavite pod napon, pa viljuške na plus i minus. Ako bismo stavili na plus i minus bez napona, onda bi taj napon iz akumulatora išao u punjač i izgoreo bi ga. Kod baterija za bicikl, one bi trebalo da se koriste do oko 70 odsto, znači da ostane 30 kako bi ona imala bolje kapacitete da se napuni. U suprotnom, baterija se greje i u njoj se stvara kratak spoj jer tako sve manje drži napon u sebi, kao kod akumulatora. Ona se greje sve više i teže ju je napuniti.