Milanu policija napisala kaznu

- Prvo su mi tražili fluorescentni prsluk i komplet prve pomoći. Bio sam iznenađen, rekao sam sebi, u redu, imam prsluk, imam komplet, šta bi moglo da krene po zlu? Policajac je mirno proverio da li je sve tu, a onda je počeo da gleda nešto čudno. Gledam, on okreće kutiju i traži datume. Rekao je: "Tvoja kutija je stara preko dve godine“. Ja, zbunjen, pitam: "Kakve to veze ima? To je zavoj, hansaplast, da li zavoj može da istekne?“ Nije me ni poslušao. Izvadio je blokče i napisao mi kaznu od 100 evra - požalio se Milan.