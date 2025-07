Jutarnja temperatura iznositi od 16 do 22 stepena, a najviša dnevna od 35 do 40 stepeni.

Vreme u Beogradu biće pretežno sunčano i veoma toplo , s vetrom slabim i promenljivim i jutarnjom temperaturom od 19 do 22 stepeni, a najvišom dnevnom oko 36 stepeni.

Toplotni talas u narednim danima dodatno će doprineti porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemlјištu (odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda), naročito u petak i subotu, kada će u brdsko-planinskim predelima duvati i umeren do jak jugozapadni vetar. U regionima u kojima se očekuje udruženi efekat izraženog toplotnog talasa (5 dana uzastopno sa maksimalnom temperaturom od 38 stepeni i više) i dugotrajne suše, građanima su poslata i SMS upozorenja - u Topličkom, Jablaničkom, Pčinjskom, Pirotskom, Nišavskom i Zaječarskom okrugu.

Toplotni talas koji je zahvatio našu zemlјu očekuje se do subote, uz najvišu dnevnu temperaturu od 35 do 40 stepeni, a u petak i subotu lokalno i do 42 stepena, a najizraženiji će biti na jugu i istoku Srbije.