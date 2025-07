Jedna trudnica iz Bačke Palanke tvrdi da je imala traumatično iskustvo. Doživela je pobačaj, a prema njenim rečima, u Domu zdravlja su joj rekli da se sama snađe za prevoz do Betanije u Novom Sadu!

"Pozvala sam Hitnu, rekli mi da dođem sama"

U osmoj nedelji trudnoće, tokom noći između utorka i srede (22. na 23. jul), doživela je spontani pobačaj , ali, uprkos hitnosti situacije, kaže da joj nije obezbeđen prevoz iz Doma zdravlja Bačka Palanka do Betanije u Novom Sadu.

- Oko 1:20 posle ponoći pozvala sam Hitnu službu u Domu zdravlja Bačka Palanka. Rekla sam da krvarim, da sam trudna i da imam bolove i da se osećam loše. Rekli su mi da dođem, da će doktorka da mi da hitan uput za prijem u Betaniju i da će me oni prevesti - ispričala je ona za BAP vesti.

Do Doma zdravlja stigla je sama taksijem

- U ambulanti su mi izmerili pritisak i doktorka mi je dala hitan uput za Betaniju. Međutim, tada mi je rečeno da se za prevoz snađem sama. Bila sam u šoku, u bolovima, preznojavala se, bila sam sama, muž mi je bio na poslu. Pozvala sam taksi, a vozač koji me je prethodno vozio video je u kakvom sam stanju i vratio se da me odveze do Betanije - tvrdi ona.