Slušaj vest

Toplotni talas s dugim vrelim danima u nizu nema samo fizički uticaj na zdravlje ljudi već toplota snažno utiče i na našu psihičku dobrobit. Psiholozi upozoravaju da su stres, razdražljivost, nervoza i problemi s koncentracijom letnja svakodnevica, jer kakotemperature rastu mnogi građani ne osećaju samo neprijatnost već i znatne promene u svom mentalnom stanju.

Dok Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje kulminaciju toplotnog talasa do subote, psiholozi kažu da trenutne vrućine dodatno podstiču stres, nervozu, a kod pojedinih osoba i agresiju.

- Toplotni talas koji je zahvatio našu zemlju očekuje se do subote, uz najvišu dnevnu temperaturu od 35 do 40 stepeni, u petak i subotu lokalno i do 42 stepena, a najizraženiji će biti na jugu i istoku Srbije. U subotu na severu i zapadu promenljivo oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskom s grmljavinom. U nedelju osveženje s kišom, pljuskovima i grmljavinom u svim krajevima, uz izraženiji pad temperature - navodi RHMZ i dodaje da će početkom naredne sedmice biti promenljivo nestabilno i malo svežije s lokalnom pojavom padavina.

Foto: Shutterstock

Tokom leta češći sukobi i incidenti

Psiholog Nađa Tulić potvrđuje za Kurir da vrućine utiču na mentalno zdravlje i ističe da postoje naučne studije koje dokazuju da je povećana razdražljivost i agresivnost kod ljudi tokom velikih vrućina i da su tokom leta češći sukobi i incidenti nego zimi.

Foto: Shutterstock

- Kad govorimo o kategorijama ljudi koji imaju te poteškoće, kod njih dolazi do pogoršanja stanja jer presija postaje izraženija zbog vrućine. Mnoge osobe zbog toplote ne mogu da spavaju. San često utiče na sve to jer se emocionalna stabilnost odnosno nestabilnost javlja kad nismo u stanju da donosimo odluke, opada nam koncentracija, fokus, pa i pamćenje. To je lančana reakcija. Jasno je da vrućine fizički iscrpljuju, ali izazivaju i mentalnu iscrpljenost - naglašava Tulićeva i savetuje:

Foto: Kurir Televizija

- Neophodno je da se dosta hidriramo, da jedemo što laganiju hranu, da što više budemo u rashlađenim prostorijama, a što manje na suncu. Takođe, ako je moguće i spavati uz klimatizaciju ili ventilator i ono najvažnije - ljudi treba da budu mudri i da ne ulaze u konfliktne situacije. U krajnoj distanci obavezno potražiti stručnu pomoć.

Vanredna situacija u Trgovištu i Vranju Na sednici štaba za vanredne situacije zbog novonastalih šumskih požara i nedostatka vode na teritoriji čitave opštine Trgovište uvedena je vanredna situacija. Ozbiljno je ugrožena snabdevenost pijaćom i tehničkom vodom, a što se tiče požara, onaj u mesnoj zajednici Šajince, selo Crnovce, Rogovo je lokalizovan i trenutno stavljen pod kontrolu. Međutim, zbog velikih vrućina svi su na oprezu, te je uvedeno dežurstvo. Vanredna situacija je zbog požara na deponiji uvedena i u gradu Vranju.

Foto: Zorana Jevtić

Bojana Šlajmer, psiholog, precizira da same vrućine neće dovesti do negativnog socijalnog akta, već da je to sama ličnost.

- Vrućine su te koje podstiču već postojeće stanje. Kad pričamo o povećanoj stopi nasilja tokom leta, onda pričamo s neurobiološke strane, a centar za termoregulaciju se nalazi u hipotalamusu, utiče na hipofizu, potom nadbubrežnu žlezdu, gde se luče hormoni stresa kortizon i kortizol, a to utiče na dopamin, koji inače reguliše impulsivno ponašanje - pojasnila je Šlajmerova za Kurir televiziju.

Foto: Kurir Televizija

Najjači toplotni talas u poslednjih 60 godina Prof. dr Aleksandar Valjarević, profesor na Geografskom fakultetu u Beogradu, istakao je za Kurir nedavno da je ovo možda i najjači toplotni talas do sada. - Ovo je jedan od jačih toplotnih talasa proteklih 60 godina otkada idu konstantna merenja. Malo ko je verovao da će temperatura preći više od 40 stepeni. Ivan Ristić i ja smo uradili dugoročnu prognozu i naveli smo da će jul i avgust da budu udarni. To se i desilo, ali imamo preko 40 stepeni. Ovo treba ozbiljno shvatiti jer će u nekim delovima biti i 42 stepena, a ovaj petak će biti najtopliji u proteklih 60 godina. Osim toplotnog talasa koji će da traje pet dana, biće i baš malo padavina, a to pričamo i celokupno za ovu godinu. Mene plaši sušna godina, a ulazimo u mega sušu.

Kako se zaštititi od vrućina

Nosite svetlju odeću od laganih materijala

Redovno se hidrirajte, pijte jednu čašu vode na 20 minuta u ustaljenom ritmu

Teže kućne poslove obavljajte ujutru ili uveče

Bez preke potrebe ne napuštajte klimatizovani prostor

Jedite lagane obroke

Na svaku pojavu konfuznosti, nesvestice, izrazito tople i suve kože potražite hitnu lekarsku pomoć