- Centar za termoregulaciju se nalazi u hipotalamusu, utiče na hipofizu i nadbubrežnu žlezdu. Nadbubrežna žlezda luči kortizol i hortizol, hormone stresa tako da to utiče na dopamin, a dopamin nekako reguliše impulsivno ponašanje. Međutim, same vrućine neće dovesti do tog negativnog socijalnog aspekta, nego sama ličnost to jest psihopatologija, razna regresivna stanja. Mi prvo pričamo o nekim crtama ličnosti antisocijalnim crtama ličnosti koje, kada perzistiraju, dovode se u antisocijalni poremećaj ličnosti - objašnjava psiholog Bojana Šlajmer.