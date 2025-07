- Mali dečak, umesto igračaka - kopa po đubrištu . Umesto doručka - sanja hleb. Umesto bezbrižnog detinjstva – nosi teret cele porodice na svojim malenim leđima. Na deponiji, među otpadom koji svi bacamo... On traži život. Da preživi. Da nahrani svoje. Da se ne preda. Ovo nije samo priča o siromaštvu. Ovo je vapaj jednog deteta kojeg je svet zaboravio. Ali mi nećemo. Danas pričamo njegovu istinu. Do kraja - napisao je Nikolić i dodao:

Žive bez struje, nemaju krevet

- Zamislite dete koje ne ide kući posle škole da napiše domaći, već pravo na deponiju. Mali dečak, sav blatnjav, sa ranjenim rukama, kopa po đubrištu da bi pronašao parče gvožđa, komad lima, drvo... Ne da bi kupio igračku. Ne da bi kupio čokoladu. Već da bi prehranio baku. Sebe. Stariju sestru. Žive bez struje. Bez kreveta. Bez sigurnosti. Ali on uči. Ide u školu. I sanja bolje sutra. Ne traži milostinju - već šansu. Mali lav u svetu koji ga je zaboravio. I danas… dok mnogi ne znaju šta će od viška… on ne zna kako da preživi. Ovo dete ne sme ostati nečujno. Jer njegova borba je glas koji nas sve treba da probudi.

Teško detinjstvo humanitarca Nikolića i dečaka

- Dule je za mene već odrastapo čovek, on je mali heroj koji se bori svaki dan za svoj život. Podsetio me na može teške dane detinjstva kada sam se borio da preživim, kada nisam ništa imao. Prao sam čaše, mešao malterda bih zaradio neki dinar da završim školu. Tako i on... Srce mi je stalo kada sam video kako on, nakon škole, provodi vreme na deponiji, sakupljajući gvožđe, lim i drva kako bi preživeo - priča nam Nikolić i dodaje: