Koji su smerovi na fakultetima u Beogradu bili najpopularniji prošle godine:

Koji prijemni ispiti se polažu na Beogradskom sajmu:

Važni datumi za buduće brucoše:

Prijavljivanje kandidata - od 21. do 23. jula do 14 sati

Prijemni ispiti - od 24. do 29. jula

Objavljivanje rezultata i preliminarnih rang lista - 29. jul do 19 sati

Primedbe - od 29. jula do 4. avgusta

Objavljivanje konačnih rang lista - 4. avgust

Upis - najkasnije 7. avgust