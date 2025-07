Zamisli da prođeš kroz više od 120 zemalja – da vidiš njihove tehnologije, okusiš njihove specijalitete, čuješ njihove jezike, pogledaš njihovu umetnost – a da ne napustiš svoj grad. Ne, nije u pitanju neki futuristički film, već stvarnost koja nas čeka već 2027. godine u Beogradu! I to nije događaj samo za zvaničnike, političare i stručnjake – ovo je poziv svima. Da budemo domaćini svetu. Da budemo ponosni. Da budemo radoznali. Da budemo deo nečega što se dešava jednom u životu.

EXPO nije ni konferencija, ni sajam, ni koncert – a opet, sve to jeste i još mnogo više. To je najveća svetska izložba posvećena inovacijama, znanju, kulturi i ljudskom napretku. U Beogradu će trajati 93 dana, tokom kojih nas očekuje preko 8.000 događaja – koncerata, izložbi, performansa, predavanja, sportskih aktivnosti, sadržaja za decu, porodice, mlade, zaljubljenike u nauku i one koji samo žele da uživaju u drugačijem danu.