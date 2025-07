Dan ekološkog duga ove godine je 24. jul. To je datum kada smo kao čovečanstvo iscrpeli prirodne resurse za celu godinu, prema najnovijim podacima organizacije Global Footpring Network i Univerziteta Jork. Drugim rečima, od sutra pa do kraja 2025., živećemo van svojih prirodnih mogućnosti — trošićemo resurse koje planeta više ne može da nadoknadi. Posebno je zabrinjavajuće da je ove godine taj dan pomeren čak osam dana unapred.

U ovom trenutku čovečanstvo troši prirodne resurse 80 odsto brže nego što Zemljini ekosistemi mogu da ih obnove. To znači da živimo kao da imamo skoro dve planete na raspolaganju.

Posledice takvog ponašanja su vidljive u deforestaciji, eroziji tla, gubitku bioraznovrsnosti i povećanju nivoa ugljen-dioksida u atmosferi, što doprinosi sve češćim ekstremnim vremenskim događajima. Sve to ozbiljno ugrožava sposobnost planete da nam osigura hranu, vodu i sigurno okruženje za život.

Merenje ekološkog duga počelo je 70-ih godina prošlog veka i od tada se prekomerno trošenje prirodnih resursa nagomilava – zbog toga od 1970. do danas naš ekološki dug iznosi 22 godine. To znači da čak i da ovaj datum ostane nepromenjen, pritisak na planetu nastavlja da raste, jer bi Zemlji trebalo 22 godine da u potpunosti obnovi svoje resurse.

- Ocena na globalnom nivou da je datum ulaska u ekološki dug relativno stabilan iz perspektive prirode deluje kao da ljudi žele sebe da uteše da ipak ne čine toliko štete, a zapravo to svakodnevno radimo. Naša zemlja je prošle godine imala nagli skok unazad i to je bilo moguće objasniti smanjenim brojem stanovnika prema popisu iz 2022. godine. Ali kako objasniti ovogodišnji raniji ulazak u dug? Znači da je sigurno da nešto radimo pogrešno. Svake godine iznova pomeramo granice do kojih sebi dozvoljavamo ekološku štetu - ističe Aleksandra Ugarković iz WWF Adria (Svetskog fonda za prirodu).