Do subote jačanje toplotnog talasa, a onda se očekuju nepogode

Kako ističu u najavi, toplotni talas koji je zahvatio našu zemlju zadržaće se do subote, uz najvišu dnevnu temperaturu od 35 do 40 °C, u petak i subotu lokalno i do 43 °C, a najizraženiji će biti na jugu i istoku Srbije.