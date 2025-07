- Vrlo je vruće napolju. Ako postoji rashladni uređaj, on svakako pomaže, ali mora da se koristi umereno - rekao je dr Ristić.

Mladić izgubio život nakon što je sa sunca skočio u hladnu drinu - kardiolog Miljko Ristić objasnio kako je do toga došlo i podelio važne savete Izvor: Kurir televizija

- To se dešava godinama, ljudi sede na vrućini, zagreju telo i onda naglo uđu u hladnu reku, jezero ili more. Fiziološka temperatura tela je 36°C, ali kada na Suncu pređe 37-38°C, a čovek uđe u vodu od 15°C, dolazi do šoka za organizam i srčani ritam se može poremetiti, što može imati fatalne posledice - objasnio je dr Ristić.