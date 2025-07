- Za ove godine kako se bavim ovim poslom, nikada do sada se nije desilo kod nas da bude neka zaraza. Ne kažem da ljudi ne treba da malo strahuju, ali računam da smo mi zemlja u kojoj je stoka zdrava i da ne bi trebalo da se plašimo da će to kod nas doći. Normalno, moraju se malo uvesti neke mere predostrožnosti, povesti računa, ako bude trebalo i nešto po pitanju nekih veterinarskih nekih saveta ili neke slučajne vakcinacije, nešto da se to spreči. Mada se nadam da to, kako nije ni do sada, neće valjda ni od sada kod nas desiti - rekao je Stranjančević.