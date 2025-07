Bazeni, more i reke, osim rashlađivanja i radosti za one najmlađe, donose i određene opasnosti. Za decu leto znači bezbrižnu igru u vodi, naročito na atrakcijama poput vodenih tobogana. Ali, nažalost, tamo gde je najzabavnije, često se kriju upravo najveći rizici. Pored pravila, zabrana i prisustva spasilaca, nesreće sa tragičnim ishodom se neretko dešavaju. Kako spojiti opuštanje i oprez, a obezbediti da se porodice sa plaža ili bazena vrate samo sa lepim uspomenama, otkrio je Jovan Laušević iz sapsilačke službe Ade Ciganlije.

- Opasnost od sunčanice je uvek prisutna, ako sunce direktno deluje na glavu. Dete uvek treba da ima šeširić, dete treba da bude u hladu koliko god je moguće, naročito u onom čuvenom periodu od 10 do 17h, jer može da nastane sunčanica i onda povraćanje, glavobolja i loše opšte stanje. Ali, ako je dete i u nekom hladu, može i tada da izgori, jer od površine bazena, reke, jezera, pa čak i od površine pljeska ili šljunka, refleksija dovodi do gorenja, čak i kad je oblačno. I treba, naravno, voditi računa šta dete jede, ne treba ulaziti punim stomaku u vodu jer to može takođe da napravi problem - objašnjava dr Saša Milićević, pedijatar.