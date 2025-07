- Najjednostavnije rečeno, UV indeks je jačina sunčevog zračenja, od 1 do 10 plus, gde 1 i 2 spadaju u slabo, od 2 do 4 umereno, od 4 do 6 nešto jače, a sve preko toga je jako i ekstremno jako i tada bi trebalo da se izbegava direktna izloženost suncu. Građani to mogu da saznaju putem raznih aplikacija, pa čak i na pretraživaču.