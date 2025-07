Novi bicikl, garderoba, telefon i ranac

Penzionerka želi da ugosti Duleta u Baru

- Plakala sam dok sam čitala tekst i gledala fotografije, evo i sada plačem... Ja u kući imam dva slobodna ležaja i mogla bih da ugostim Duleta i Anđelu na deset dana i da finansiram njihovo letovanje ukoliko to žele. Imali bi sve obezbeđeno. Kao prosvetni radnik u penziji imam dovoljno da im pružim to zadovoljstvo koje zaslužuje svako dete. Mislim da bi to trebale da rade i sve estradne zvezde koje daleko više zarađuju - kazala je profesorka matematike i fizike u penziji.