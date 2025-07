Najniža temperatura biće od 17 do 25 stepeni, a najviša od 35 do 40 stepeni, lokalno i do 43 stepena. Uveče i tokom noći uslediće jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju vremenske nepogode: obilni pljuskovi sa grmljavinom, grad i kratkotrajno jak i olujni severozapadni vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova, i to najpre na severu i zapadu Srbije.