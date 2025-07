Zamislite da više ne morate da pakujete torbu za plažu, niti da se borite za ležaljke i hlad, već da pravo iz svog apartmana direktno stižete do prelepog bazena!

ZepTerme imaju izvanrednu lokaciju, jer se nalaze na samo nekoliko minuta blage šetnje od centralnog parka u Vrnjačkoj Banji i izvora lekovite vode.

Na taj način ZepTerme je istinska oaza koja spaja vanserijski kvalitet s prirodnim bogatstvima.

U blizini se nalazi i Japanski vrt, čuveni Most ljubavi i druge turističke atrakcije Vrnjačke Banje, za čitavu porodicu.

Svaki apartman u ZepTerme kompleksu potpuno je opremljen i čeka svog vlasnika. Vrhunski nameštaj, moderan enterijer, kuhinje spremne za upotrebu, oprema visokog kvaliteta – sve je tu pred vama, da uživate ili da bez dodatnih ulaganja iznajmite svoj apartman i zarađujete od njega.

Dodatnu vrednost ovom kompleksu daje i sopstveni helidrom!

Mogućnost da do svog apartmana stignete helikopterom veoma je značajna prednost za one koji cene vreme, komfor i prestiž.