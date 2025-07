Veliku pažnju izazvala je fotografija na društvenim mrežama, gde je jedan od turista ove godine poneo celo jagnje koje je nosio i na plažu, a o tome da li je u redu nositi hranu na plažu, kao što smo to nekada radili objasnio je Burazor:

- Ta plaža je sada prazna, ali niko ne dolazi. Ukoliko odbijete neke mušterije, to ne znači da ćete privući neke druge. Njima je interes da privuku one sa dubljim džepom, a ne neko ko će im zauzimati plažu sedam dana. Mnogi iz Srbije imaju vikendice tamo i prirodno je da dolaze. Određeni imaju interes da oslobe prostor. U današnjem svetu je avio industrija doživela bum, karte su jeftine i vi imate mnoge destinacije, gde turisti sada idu na različite destinacije. Taj epitet "paradajz" turisti je ružan i pogrešan.

Znamo da za one slobodnije postoje nudističke plaže. Ipak, neretko možemo videti žene u toplesu. Neki se previše opuste, pa dozvole sebi da zaborave da nisu sami, u smislu razmenjivanja strasti i nežnosti. Takve fotografije fudbalera Svajnstajgera i njegove nove partnerke obišle su svet. Osim što je bilo negativno iznenađenje za sve Anine i njegove fanove, komentarisane su i kao neukusne i prevoše smele za javnu ličnost. Koji je to način ponašanja koji ljudi, kojima je stalo do reputacije objašnjava Burazor: