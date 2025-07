Privukao je izazov

Ekipi u Despotovu priključila se pre godinu dana, i to na nagovor mlađe braće, koji su takođe članovi društva. Isprva je mislila da to nije za nju, ali je ubrzo samu sebe demantovala.

- Gledala sam na to kao na izazov, a sada kada sam starija, gledam na to sa željom da pomognem nekome kome gori kući ili da spasem životinje od vatre, ljude... Prvo sam bila sa mlađima, a 1. juna sam polagala za operativca i sada sam ravnopravni član i mogu da učestvujem u gašenju požara ili ukoliko bude neke akcije spasavanja usled poplava - priča za Kurir Željana, koja inače pohađa vanredno četvrtu godinu za kuvara.

- U vatrogastvu me najviše privlači taj osećaj da pomažem drugima, to je plemenita profesija. Vatrogasci su hrabri ljudi sa velikim srcem, baš kao policajci i doktori. Volim timski rad i zajedništvo, a ovde se svi jako dobro slažemo i baš smo dobar tim. Kada sam se tek priključila, pomislila sam da ovo nije za mene, ali sada mnogo drugačije gledam na to. Interesuje me i želim više da se posvetim tome. Želim da budem na terenu, da dam svoj doprinos i pomognem ljudima. Još uvek nije bilo prilike da izađem na teren, ali biće, jer svašta se dešava - istakla je Željana.