- I miris, i priroda, i voda je uvek bistra, čista, lepa i jedno blagostanje, mir se ovde oseća, ne znam koliko vi to primećujete, tako da je predivno, prelepo, znači ovo je raj na zemlji, nema bolje - kaže jedan od posetioca za Kurir.

- Imamo dve banje ovde, Visočku i Rošku, koja je specifična, dobra za kožu, za oči, ima oko 20 nešto stepeni. I lepo je kupati se, ima i gore dve banje, iznad bazena, to je 20-30 kilometara odavde.

Međutim, brzo ulaženje u vodu kada je napolju jako vruće može biti opasno po zdravlje, a u nekim slučajevima i po život. Kada je telo zagrejano usled visokih spoljašnjih temperatura, naglo hlađenje organizma – kao što je skok u hladnu vodu – može izazvati termalni šok. To je iznenadna reakcija tela na veliku temperaturnu razliku.

- I ove godine smo dežurni od 10. juna do danas 22. jula i nalazimo se praktično na polovini sezone kupanja na našoj omiljenoj reci. Služba za spašavanje na vodi je odlično obavila svoj posao do sada. Nismo imali težih intervencija, osim sitnih posekotina, nismo imali toplotnih udara, sunčanica. S obzirom da dežurni spasioci, kojih je uvek pet u smeni, pre i posle povodne, obaveštavaju naše građane o potrebi kvašenja, o potrebi sklanjanja, o potrebi neizlaska na sunce, znači obavezno od 12 do 14 časova se ne izlazi na sunce.