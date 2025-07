Danas na dan presvete bogorodice Trojice u Vidovi održana je prva arhijerajska liturgija u hramu koji je sagrađen u čast blaženo počivšeg patrijarha Irineja. Vidova je mesto u kome je on rođen i odakle je krenuo u svoju misiju pravoslavlja. Njena izgradnja počela je pre sedam godina i gradnja je počela po blagoslovu i po želji samog patrijarha. Međutim, nakon njegove smrti crkva nije završena, a meštani su se uključili u njeno okončanje i evo, danas prvi put održana je i liturgija.

- Čast i privilegija mi je u ovom trenutku da sam meštanin ovog sela. Danas je petak i imamo zadatak i cilj da osveštamo i da krene sveta liturgija u ovom prelepom hramu. Hram je namenjen patrijarhu Irineju i imamo tu čast što je naš patrijarh iz našeg sela. Tačno je to da crkva nije završena za njegovog života, ali narod se ovde sakupio i posle je nastavio i borio se i trudio se i zajedno polako je privodimo kraju. Danas je počela prva liturgija, sutra imamo prvo venčanje jedne porodice i presrećni smo.

- Mi smo imali velike planove i velike želje, još dok je patrijarh bio živ, on je izabrao taj građevinski odbor za izgradnju crkve i konaka i mi smo zajedno sarađivali. Kada je dolazio iz Beograda, on je sam davao svoje sugestije, svoje želje, iako imamo građevinske knjige i sve te planove. On je imao neke određene želje što smo mi njemu ispunili sve - kaže Ristović i dodaje: