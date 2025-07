Dok širom zemlje brucoši traže svoje mesto u akademskom svetu, u javnosti se sve češće ističe podatak o značajnom padu interesovanja za pojedine društvene smerove. Posebno su pogođeni humanistički fakulteti, koji iz godine u godinu beleže sve manji broj kandidata. O tome govori i informacija koja se pojavila u medijima, da je svega 276 budućih brucoša apliciralo za prijemni na Fakultetu političkih nauka. Međutim, fakultet je to demantovao, navodeći da se prijavilo skoro 500 studenata, a da se broj od 276 odnosi na raspoloživa mesta za upis u prvu godinu.

O trendu rasta interesovanja za IT i prirodne nauke, profesor kaže:

- IT sektor je danas aktuelan zbog ekonomske isplativosti. Postao je i neka vrsta modnog trenda. Ali, kada je reč o humanističkim naukama, smatram da su one trenutno možda u krizi, ali da će se kroz određenu transformaciju i stabilizaciju situacije na univerzitetima, pojaviti novi talas mladih ljudi koje zanima društveni kontekst, krize, stratifikacija. Humanističke nauke imaju multidisciplinarni pristup i mogu da ponude razumevanje složenih društvenih fenomena. To može ponovo da ih učini privlačnim.