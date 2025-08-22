Slušaj vest

Nestanak farmaceuta Milana Đorđevića (42) iz Niša već 13 meseci potpuna je misterija.

"Milane ako ove reči vidiš, samo nam nekako javi da si živ. Nadamo se da dobijemo taj poziv, da nam makar potvrdi da je živ. Nismo izgubili nadu, samo nekako da se javi. Samo da znam, da sam mirna. Samo da nam potvrdi da je živ."

Ovako govori Marica Đorđević, majka farmaceuta Milana Đorđevića (42) iz Niša, koji je pod još uvek nerasvetljenim okolnostima nestao 10. juna 2024.godine na izletištu Bojanine vode na Suvoj planini. Ni nakon punih 13 meseci ni policija ni porodica nisu uspeli da otkriju nijedan trag koji bi otkrio šta dogodilo i gde se nalazi Milan.

- Zvala sam danas policiju opet, uvek isto mi kažu: "Nema ništa, to je misterija". Kažu da imaju dojave, da se javi poneko, obično oko 10. u mesecu. Provere ali se ispostavi da nije to to… U policiji nam kažu: "Kao da je u zemlju propao" i ništa drugo - priča Marica.

Kaže da nisu izgubili nadu da je Milan živ i kao i da se nadaju da će jednom dobiti poziv koji će to potvrditi. Ali, neizvesnost koja ih pritiska svakodnevno je strašna.

- Ubija me neizvesnost i sve mi je gore i gore. Došla sam kod komšinice, ne mogu da sedim kući, izludeh. Samo sedim kući plačem. I sada dok pričam sa vama meni suze idu. Ne dao Bog nikome ovo što se meni desilo. Pitam se da li je i Milan svestan šta mu se desilo? Da li je morao, ili su ga odveli… Opet pričamo priče, ništa ne znamo. Da li je samovoljno, da li je morao da se skloni, da li su ga sklonili? Sigurna sam da su ga odozgo iz kola u kola prebacili i - doviđenja. E, sada, gde su ga odveli, to ne znamo - kaže Marica.

Milan Đorđević je nestao 10.juna 2024.godine. Toga dana, u podne, službenim automobilom, sa poslovnog sastanka, došao do parkinga ispred Planinarskog doma na Bojaninim vodama koje su oko 20 kilometara udaljene od Niša. U vozilu je ostavio oba mobilna telefona, laptop računar i novčanik. Vozilo je uredno zaključao i - nestao. Ni nakon godinu i mesec dana još uvek nije poznato ni zašto je došao na Bojanine vode, ni kuda se uputio, ni gde se sada nalazi… Opsežna pretraga cele Suve planine u kojoj su učestvovali i psi tragači, ali ni to nije pomoglo.

"On je gore stavljen u kola i doviđenja"

- Gore nema ništa. On je gore stavljen u kola i doviđenja. To je jedini način da ode odozgo. Pas tragač je reagovao samo na njegov trag na parkingu, na terasi Planinarskog doma i ispred osmatračnice. Ni na jednoj stazi. Seo je iz kola u kola i – doviđenja - ispričala je ranije Marica.

Ona je ranije navela da ni za jednu teoriju o Milanovom nestanku ne postoje dokazi, niti je u dosadašnjoj istrazi pronađen bilo kakav trag koji bi rešio misteriju njegovog nestanka. Postojala je, doduše, nada da će analiza Milanovih telefona otkriti makar u kom pravcu bi mogla da krene istraga, ali ni to ije dalo rezultat.

Na dan nestanka Milan je došao kod majke u 8.10 časova i sa njom popio kafu. Poslao nekoliko mejlova i krenuo na posao. U njegovom ponašanju nije bilo ničeg čudnog, majci je na vratima rekao: "Idem, Maro, da radim". Ušao je u automobil na parkingu kod tržnog centra "Zona II" gde je obavio telefonski razgovor pa otišao u UKC Niš na zakazani sastanak sa jednom doktorkom.

Na sastanak je stigao u 10.30 časova, umesto u 11 kako je bilo dogovoreno. Oko 11 časova je izašao iz UKC Niš nakon čega je u 11.30 časova bio u Jelašnici. Sigurnosna kamera snimila ga je u 11.40 časova u Donjoj Studeni. U 11.45 časova poslao je supruzi poruku da ne može da stigne da dođe po ćerkicu u vrtić. I od tada od njega više nema ni traga ni glasa.

HRONOLOGIJA KRETANJA x 9.30 - Milan odlazi od majke x 10.30 - dolazi kod doktorke x 10.55 - kamere ga snimaju na putu za Bojanine vode x 11.45 - šalje poruku da ne može da stigne po dete u vrtić x oko 12 - kamere snimile Milana na Jelašnici x oko 17 - biciklista video Đorđevićev automobil na putu ka Bojaninim vodama Poslednji put kad je Milan viđen bio je kod majke Marice da bi poslao neke mejlove.

Budući da sa posla nije došao kući, porodica je počela da ga traži. Uz pomoć pametnog sata koji je bio povezan sa njegovim telefonom, službeni automobil marke “škoda” nestalog farmaceuta iz Niša pronađen je na parkingu ispred Planinarskog doma, 19 kilometara od Niša. U njemu su nađena oba mobilna telefona, laptop računar i novčanik dok je pasoš pronađen kod kuće. Uz pomoć Žandarmerije, planinara, Gorske službe spasavanja i prijatelja pretražena je cela Suva planina, ali do danas nije nađen nijedan trag koji bi ukazao kako je Milan nestao.

Kako je ranije ispričala Milanova majka, na gumama njegovog automobila pronađena je crvena zemlja, pa se pretpostavlja da je od Planinarskog doma kolima otišao do obližnje, nekoliko stotina metara udaljene, osmatračnice, odakle i vratio se ponovo na parking. Ali zašto - ne zna se.

Porodica je preko Srpske pravoslavne crkve proverila da li je Milan u nekom od manastira - stigao je odričan odgovor.

Porodica nestalog Nišlije izradila je nove fotografije koje su nastale uoči njegovog nestanka a koje mogu da pomognu u boljem prepoznavanju.

Devojčica videla momka koji zaključava automobil

Milanova majka Marica rekla je za Kurir da je ćerka njene prijateljice videla momka koji zaključava automobil.

- Jedna prijateljica mi je rekla: "Zamisli, Maki, prijateljica mi je ispričala da je njena ćerka prepoznala priču i da je 10. juna bila na Bojaninim vodama. Kaže da je videla dečka koji zaključava kola." Mi smo hteli da uspostavimo kontakt s njom, ali su nam rekli da devojčica nije bila 10, nego 11. juna na Bojaninim vodama. Pretpostavljam da ne žele da ulaze u taj krug svedočenja i slično. Mislim da se Milan dogovorio da se vidi s nekim u 12 sati. On ništa nije očekivao, imam utisak da je namamljen u klopku i otet na prepad - rekla je Marica Đorđević za Kurir.

Razgovarao sa čovekom koji je kosio travu

Milan je poslednji put viđen od strane prolaznika kako sedi na klupi pored reke na Suvoj planini. Prema rečima očevidaca, on je razgovarao sa jednim starijim meštaninom koji je kosio travu, a posle toga je nastavio put.

Ipak, ove informacije nisu dovoljne da se otkrije šta mu se kobnog dana dogodilo i kako je moguće da je nestao bez traga.

Roditelji su saznali naknadno da je hteo nakon sedam godina da promeni firmu za koju je radio, ali to ne utiče mnogo na istragu o najvećoj misteriji juga Srbije u 2024. godini.

Bratu imao nešto važno da kaže, ali nije stigao Porodica Đorđević naglašava da Milan nije imao neprijatelje, niti je imao probleme sa zakonom. Njegova majka Marica ispričala je nedavno da se Milan neposredno pred nestanak žalio da ne može da spava i da ga nešto muči. Rekao je bratu da ima nešto važno da mu kaže, ali nije stigao.

Nije moguće raspisati međunarodnu poternicu

Ono što je kočnica u celoj istrazi, a to je rečeno i roditeljima, jeste činjenica da nije moguće raspisati međunarodnu poternicu jer nema krivičnog dela, a i Milan je punoletan, tako da ostaje nepoznanica gde je nestao ovaj distributer lekova, koji nije imao kockarske dugove, nije bio sklon alkoholu i nije bio promiskuitetnog karaktera. On je tog 10. juna otišao na Bojanine vode u odelu i elegantnim cipelama, u kojima verovatno nije hteo da pešači. Ostavio je sve tehničke aparate i dokumentaciju, da bi mu psi tragači nanjušili tragove kod obližnje osmatračnice. Navodno ga je neki dekica video tu, ali to je nepotvrđeno.

Za roditelje je najveća nepoznanica zašto je službeni auto "škoda", koji je nađen kod planinarskog doma, tako kratko bio na veštačenju i zašto auto nije zadržan dok se istraga ne završi, nego je odmah vraćen firmi, čije je vlasništvo.

- Istraga je počela i automobil je vraćen firmi posle forenzičkog pregleda posle nekoliko sati. To mi baš nije jasno... Zašto detaljnije nisu pregledana kola? - komentariše majka.

Otac Siniša je posle završetka potrage išao sa sinom Dejanom još nekoliko puta na Bojanine vode.

- Raspitivali smo se kod seljaka za druge puteve koji se spuštaju prema civilizaciji. I rečeno nam je da ima puteva koji se koriste kada se ide u seču drva. Ima i put koji ide prema manastiru Veta, ali šta bi on tamo radio? - pita se otac Siniša.

Ovi požrtvovani roditelji neće stati s potragom za svojim sinom. Mnogi im pružaju podršku, a nedavno je stigao glas da bi mogao da bude i u kraju kod vodopada u Ropotu.

- Ostaje nam sada, što nam je rekao jedan astrolog, da obiđemo izletište sa vodopadom, a koje se nalazi kod Dušnika. Zove se Ropot. To je sa druge strane Suve planine, prema Zaplanju, ali što bi on išao čak tamo? Mada, taj deo presuši već leti, vodopada ima samo kada se otapa sneg i kada su velike kiše - objašnjava Siniša.

Ko je sve tragao za farmaceutom?

Pametni sat pokazivao je da se Milanov telefon nalazi na oko 19 kilometara od Niša, i zbog toga su ga otac i brat iste večeri potražili na Bojaninim vodama.

Našli su službeni automobil na parkingu ispred Planinarskog doma, ali ne i Milana. Odmah je krenula potraga u kojoj su danima učestvovali brojni policajci, vatrogasci, pripadnici niškog odreda Žandarmerije, planinari, šumari, prijatelji i rođaci, ali Milan nije pronađen, niti bilo koji njegov trag na Suvoj planini.

Ekipa forenzičara koja je pregledala Milanov službeni automobil nije pronašla ništa sumnjivo u vozilu, kao ni pored vozila.

Nije bilo tragova krvi ili nekog drugog neželjenog događaja.

Milan je prema rečima njegovih roditelja voleo da planinari, ali je 10. juna otišao na Bojanine vode bez opreme za planinarenje, u cipelama, košulji i pantalonama, a sa sobom nije poneo ništa od ličnih dokumenata.

