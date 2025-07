Majka odvela troje dece na more u Grčku, snimila video kako porodično ručaju na plaži , stavila šaljiv opis "neće nas niko pljačkati, napraviće mama ručak", a onda od svojih sunarodnika dobila komentare koji su sve ostavili u poptunoj neverici . Iako svi deluju opušteno i srećno dok uživaju u pasti, palačinkama i voću u hladu, tik pored mora, prizor se nije dopao većem delu publike na internetu.

Umesto da pozdrave njen izbor i slobodu u odlučivanju - jer time nikog nije ugrozila - mnogi su je doslovno napali zbog toga što "vodi decu na more, a nema pare da ih odvede na ručak". Inače, ovo je već drugi snimak za kratko vreme gde se majka osuđuje zbog nošenja hrane na plažu.

Suzana odvela troje dece na more u Grčku Foto: Printscreen TikTok

"Ne treba da idete na odmor ako nemate para! Jadna deca, treba da se kriju i jedu i gledaju druge kako jedu po restoranima , a oni nose od kuće", "Šta znači pljačkati? Ideš na odmor da se odmoriš i odvojiš od svakodnevnog života i navika, a ne da vučeš prtljag po ulicama jer ti je taksi skup i nosiš hranu na plažu da ne bi dopustila nekome da te pljačka", "Zamisli da ti ovako jedeš, a pored tebe neka porodica sa malom decom koja nemaju šta da jedu ili neka trudnica? Treba imati malo kulture", "Mogli ste to da pojedete u sobi ili apartmanu", deo je komentara koji je poptuno šokirao korisnike TikToka, gde je i objavljen video.

"Nema ništa lepše od takvog detinjstva! Ja najviše pamtim takve dane odlaska na more. Nosili smo sve od kuće. Kad se smežuraš od mora, trk na plažu da se sušiš i jedeš. Čist hedonizam", "Hvala Bogu na ovakvom trendu gde ljudi nose hranu na plažu. To je svuda u svetu normalno, samo smo mi to nazvali paradajz turizmom i na ovo počeli da gledamo sa pohlepom", branili su postupak oni koji u ovome vide slobodu izbora, a ne "štekanje para".