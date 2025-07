Nije disao

- Drugi dečak je bio modar, nije davao znake života, bio je bez svesti i nije disao pri početku reanimacije. Bukvalno sam odmah počeo da radim reanimaciju, nakon pola minuta je došao i spasilac. Potom smo zajedno radili reanimaciju, on je nastavio da mu "pumpa" srce, a ja sam davao veštačko disanje, to je trajalo između 5 do 10 minuta - prepričava dramatične scene sagovornik Kurira.