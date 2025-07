Vetar umeren i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 19 do 24 stepena, a najviša dnevna od 25 na severozapadu do 33 stepena na jugu i jugoistoku.

- A što se tiče padavina, one bi bile izraženije u severnoj polovini Srbije, znači pre svega Vojvodina, Beograd, Podrinje, Šumadija. Idući ka jugu, malo ređa pojava i manja šansa za nepogode, bar za danas. Tako da bi u ovoj severnoj polovini Srbije danas bi bilo lokalno ovih letnjih nepogoda sa nekim lokalnim jačim pljuskom, grmljavinom. Može pri tome, normalno, da bude i kratkotrajni vetar, ali ne od ovog fronta vazduha koji se polako premešta- kaže Todorović za TV Prva i dodaje da nas do kraja jula čeka blaga svežina, odnosno "neće biti onih temperatura preko 30 stepeni kad osveži u čitavoj Srbiji".

- Najhladniji dan bio bi utorak, to je 29. jul, kad ne bi bilo pljuskova i grmljavina, ali bilo one obične kiše, dugotrajne višesatne kiše, koje bi bile naizraženije u centralnim delovima. Znači, Srem, Kruševac, Beograd, Šumadija, tu do zapadnog Pomoravlja, tu bi pala lepa kiša i natopila bi žednu zemlju. Mada bi, generalno, i svuda bilo kiše, ali kad su pljuskovite padavine, onda to nije ravnomerna raspodela i u kratkom periodu to padne, pa brzo otekne, ali ova kiša za utorak bi bila najprimerenija i najkorisnija u tom smislu.