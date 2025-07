- Ono što se najbolje prodaje to je nada. Čoveku je potrebna nada i vera u nešto da će biti bolje. Nema čoveka koji neće pasti na to da mu prodate nadu. Danas se prodaje i neko anuliranje bola, bežanje od svakodnevnice kroz kocku, drogu i alkohol. Ovakave prevare su od strane ljudi koji nude nadu čoveku u bolje sutra i kontrolu. On može da vam kaže "vama će sledeće godine lleći ogroman novac, biće vam bolje". To čoveka nahrani i to mu daje nadu. Mi smo skloni da ne preuzimamo odgovornost za svoj život, već uvek mislimo da nam loše ide jer nam je neko drugi nešto uradio. Sve je to jedna lančana situacija koja ima ovakav epilog - zapaža Tulić.