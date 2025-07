Njegova supruga dr Smilja Kostić Joksić bila je profesorka pedijatrije i takođe ugledna medicinska stručnjakinja. Predano je radila na suzbijanju tuberkuloze kod dece vakcinacijom. Njihov rad u oblasti javnog zdravlja bio je međunarodno priznat - oboje su, u razmaku od deset godina, odlikovani Legijom časti od strane francuskog predsednika. Oni su jedini bračni par, pored Pjera i Marije Kiri, koji je dobio to odlikovanje.

Mi sada znamo da „Polni život čoveka“ predstavlja jedno od najznačajnijih dela iz oblasti medicinske seksologije na srpskom jeziku. U njoj je Kostić nastojao da pruži naučno zasnovan, sveobuhvatan i edukativan prikaz ljudske seksualnosti, oslobođen predrasuda i moralističkih okvira koji su dominirali u to vreme.

Ovo su teme obrađene u knjizi: - Osnovi polne higijene - fiziološki i zdravstveni aspekti seksualnog ponašanja - Razvoj polnosti - od detinjstva do starosti, s posebnim osvrtom na pubertet i adolescenciju - Muška i ženska seksualnost - anatomske, hormonske i psihološke razlike - Seksualne funkcije i disfunkcije - uključujući impotenciju, frigidnost i druge poremećaje - Bračni odnosi i seksualna etika - kako seksualnost utiče na partnerske odnose - Prevencija polno prenosivih bolesti - edukacija o zaštiti i zdravlju - Seksualna edukacija - potreba za obrazovanjem mladih i razbijanjem tabua.

Objavljena 1926. godine, ova je knjiga Van de Veldea, holandskog lekara i ginekologa, odmah postala svetski bestseler. U Nemačkoj je do 1932. imala 42 izdanja, iako ju je Rimokatolička crkva stavila na listu zabranjenih knjiga. Verovatno želeći da predupredi oluju koju je očekivao, dr Aleksandar Kostić pozvao se na poznatijeg prethodnika da bi pokazao da se tako radi u celom svetu, pri objavljivanju kazao je da se u radu znatno oslanjao na „Savršen brak“, ali nije vredelo... Tvrdilo se da je knjigu prepisao, a da je original „čista pornografija“.

I to, da je knjiga pornografska, postao je lajtmotiv napada. Poslanici su u Narodnoj skupštini pitali vladu dokle će se to tolerisati, profesori podnose predstavke Rektoratu, a Lekarska komora za Beograd, Zemun i Pančevo formirala je dvočlanu komisiju da knjigu prouči i podnese zaključak: da li je pornografija ili nije.