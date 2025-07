Naime, on je u ponedeljak kontaktirao ovaj hotel kako bi rezervisao smeštaj za jednu osobu.

- Javila se recepcionerka i rekao sam da mi treba rezervacija na četiri dana, rekla je da oni nemaju jednokrevetnih soba, ali da imaju dvokrevetne, te da će mi s obzirom na to da sam sam, naplatiti kao da sam u jednokrevetnoj sobi, s tim što ću dobijati sve za jednu osobu. Pitao sam koja je cena, ona je rekla 110 evra po danu, a do subote, odnosno sve ukupno 440 evra . Opet sam insistirao da mi se potvri, gospođa sa recepcije mi je potvrdila da će biti ta cena i da kada dođem na recepciju naglasim da je tako dogovoreno - priča Zoran za Kurir.

"Sve je bilo dogovoreno za jednu osobu"

Stigao je u utorak, odmah je želeo da plati. Međutim, rečeno mu je da to učini u subotu.

- Kada sam se prijavio na recepciji i čekirao tu je bila i šefica recepcije. Dobijao sam jedan peškir, jedan obrok, bio na plaži, bilo je poluprazno. Rezervisao sam smeštaj sa doručkom. Dakle, sve što sam dobijao bilo je za jednu osobu. U petak veče hteo sam da platim, a tada mi je saopšteno da je cena 858 evra. Pitao sam: "Kako to kada sam razgovarao sa vama?", a ona je rekla da se obratim šefici recepcije, ali da ona nije tu, te da će to ujutru da se reguliše. Rekao sam i da dobro znam šta sam rezervisao - ogorčen je naš sagovornik.

- Tu je bila šefica recepcije, koja je bila arogantna. Rekla mi je: "Bila sam tu kada je sa vama dogovarano, ja znam šta je kolega vama rekao". U samom startu je rekla da zna šta je rečeno, a ja sam rekao da to nije tačno, jer ja nisam pričao sa muškarcem, već sa ženom i onda je tu došlo do te analize događaja. Rekao sam im i da su prevaranti. To je reket, tipična prevara! - napominje Zoran.