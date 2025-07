- Mi smo postali robovi tableta. U jednoj apoteci se probiotici nude sakom ko uđe u apoteku, pod jednim velikim razlogom a to je da su oni na akciji. To kada sam video, shvatio sam da smo ušli u tu jednu ironiju života. Ja svakom preporučujem oprez u lekovima. Ima jedna studija koja je pokazala da skoro svaka druga trudnica pije neku vrstu leka - kaže Milošević i dodaje:

- Ovo jeste jedna vrsta ludila u koje smo upali. Mojoj babi je na primer dobar lekar bio samo onaj koji joj ne prepiše 10 šarenih lekova. Ljudi su postali zavisni od toga i misle da ako im lekar prepiše mnogo lekova da je on dobar, ne. Lekar treba da nas nauči menjanju navika. Jedino mesto gde se preporučuju lekovi su ordinacije.

U Srbiji se dnevno izdaje 25–30 definisanih doza antidepresiva na 1.000 stanovnika. To je otprilike upola manje nego u Sloveniji, Nemačkoj ili Norveškoj, gde je potrošnja otprilike duplo veća. Bjelac naglašava da je problem u konzumerističkom društvu:

- Ljudi kupuju svašta, samo zato što je na sniženju, to je problem ovog modernog društva. Kupujemo stvari kako bi kupili njima sreću, uzimamo depresive i bensedine kako bi bili srećiji ali nas oni udaljavaju od samih sebe. Sa sobom se najteže suočavati i velika je istina da sami sebe vrlo često ne možemo da pobedimo. Mnogo je lakše progutati tabletu nego ići na sedam psihoterapija i platiti ih. Psihoterapiju ne mogu svi sebi da priušte. Lekarima je lakše prepisati lek, oni nit imaju vremena, vrlo često su primorani da odrade neku normu pacijenata - rekla je Bjelac i dodala:

- Agresija je sve prisutnija u našem društvu i mi umesto da utičemo na to kako da prevaziđemo, mi sve češće posežemo za stvarima koje nam brzo donose olakšanje, dopamin. To traje jako kratko i posle nastupaju drugi hormoni sa kojima ne znamo šta ćemo, nakon čega dolazi do agresivnih momenata, kako u porodici tako i u društvu.