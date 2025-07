Rak pankreasa ostaje jedan od najtežih oblika raka za lečenje . Simptomi se obično pojavljuju tek kada se bolest već proširila, a tada konvencionalne terapije poput hemoterapije retko dovode do izlečenja. Prognoza je mračna: manje od 10 odsto pacijenata preživi više od pet godina nakon dijagnoze.

Tu na scenu stupa fermentacija . Poznata po tome što se koristi u proizvodnji jogurta, kimčija i kiselog hleba, fermentacija je više od kulinarske tehnike — to je oblik mikrobiološke alhemije koji može pretvoriti biljna jedinjenja u nove, bioaktivne molekule.

Eksperimentisali su sa sojem lactobacillus plantarum SN13T, srodnikom bakterija koje se obično nalaze u fermentisanoj hrani. Fermentacijom je dobijeno jedinjenje nazvano metil estar hlorogenske kiseline (CAME), koje je pokazalo mnogo snažnije antikancerogeno dejstvo od sirovog ekstrakta stevije.

U laboratorijskim testovima, fermentisani ekstrakt stevije izazvao je masovno umiranje ćelija raka pankreasa , dok su zdrave ćelije uglavnom ostale neoštećene. Dodatne analize su pokazale da je upravo CAME odgovoran za taj efekat. Delovao je tako što je blokirao ćelije raka u određenoj fazi njihovog životnog ciklusa, sprečavajući njihovo razmnožavanje, i aktivirao apoptozu – prirodni proces u kom oštećene ili nepotrebne ćelije same sebe uništavaju.

CAME izgleda menja genetski program ćelija raka: aktivira gene koji podstiču ćelijsku smrt, dok istovremeno suzbija one koji pomažu rastu i opstanku ćelija raka. Ovaj dupli udar usporava napredovanje bolesti i podstiče maligne ćelije da same sebe unište.