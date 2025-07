- Načelno je ista procedura kao da vam se to desi kod nas. Dakle, to krivično pravo je gotovo pa i isto u mnogim državama. Najosnovnija stvar je pokrenuti prijavu, odnosno da pozovete policiju. Zakon se vezuje za samu teritoriju gde se krivično delo izvršilo, pa će taj sud da bude nadležan, a u ovom slučaju je to Grčka. U praksi je to isto kao kod nas, dakle procedura je ista. Jako je bitno u tim momentima blagovremeno prijaviti, nije isto ako prijavite čim vidite da se to desilo ili recimo deseti dan pred odlazak kući. Taj vremenski momenat igra jako bitnu ulogu, ako uspete da primetite odmah i prijavite, mnogo su vam veće šanse.