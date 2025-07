Kako se navodi, njihov automobil je vraćen, jer se, prema njihovim saznanjima, vozila najčešće koriste za prevoz izbeglica od turske granice do Soluna, te se nadaju da će to biti slučaj i sa porodicom sa Uba.

Prvo im ukradena torba, pa automobil

Podsećanje na ranije slučajeve krađe automobila u Grčkoj

Saveti za srpske turiste u Grčkoj

Odgovorno ponašanje ključ

- Pre svega da se odgovorno ponašaju, da ne budu ležerni i imaju stav: "ma, neće se to meni desiti". Takođe, da za parkiranje biraju obeležena mesta i zatvorene garaže, kao i mesta gde prolazi mnogo ljudi, jer je tako manja verovatnoća. Nikako da ostavljaju na vidljivim mestima vredne stvari, jer to je jednostavno mamac za lopove. Imali smo primere krađa automobila na parkinzima velikih tržnih centara i samoposluga sa "lovcem signala". Naime, auto se otključava nakon što ga vi zaključate, jer oni snime signal ključa. Ne vidite da je do provale došlo, a možete da ostanete bez stvari ili još gore, automobila. Naš savet je da prilikom stajanja neko ostane da čuva kola da ne bi došlo do neprijatnog iznenađenja.