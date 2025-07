On je u dva zahvata uspešno savladao muškarca koji je po izlasku iz toaleta u avionu na sav glas izvikivao: ‘Allahu Akbar’ s podignutim rukama iznad glave, te "Imam bombu, imam bombu".

Dramatičan incident koji se dogodio u jutarnjim časovima, doveo je do prinudnog sletanja prepunog aviona na aerodrom u Glazgovu. Na snimku se čuje kako napadač govori: "Hteo sam da pošaljem poruku Trampu... on je u Škotskoj" na šta mu putnici odgovaraju zašto to radi, jer su u ovom avionu porodice sa decom a ne Tramp.