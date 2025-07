Više padavina očekuje se u zapadnim, jugozapadnim, južnim i centralnim predelima Srbije, u većini mesta od 15 do 35 mm kiše , u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji lokalno od 40 do 50 mm za 24 sata, ponegde i više.

Vetar će biti slab i umeren severni i severozapadni, sredinom dana i posle podne povremeno i jak, a jutarnja temperatura krećate se od 15 do 20 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 22 do 26, na istoku zemlje oko 28 stepeni.

- Višesatne kiše bi bile naizraženije u centralnim delovima. Znači, Srem, Kruševac, Beograd, Šumadija, tu do zapadnog Pomoravlja, tu bi pala lepa kiša i natopila bi žednu zemlju. Mada bi, generalno, i svuda bilo kiše, ali kad su pljuskovite padavine, onda to nije ravnomerna raspodela i u kratkom periodu to padne, pa brzo otekne, ali ova kiša za utorak bi bila najprimerenija i najkorisnija u tom smislu.