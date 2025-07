- Kada se Srbi upute ka Grčkoj na moru, pa to je šou živi. Jure samo za paradajz i paštete.

Podsetimo, od juna prošle godine stupila su stupila na snagu nova pravila uvezi sa količinom prtljaga prilikom putovanja, ali autobusom! Ono podrazumeva da sa sobom možete da nosite jednu torbu do maksimalno 25 kilograma, ali ono neće važiti u svim turističkim agencijama.

- Nova pravila će važiti od 1. juna, ali ona nisu obavezujuća za sve. Neke od agencija su to uvele zato što su imale lošu praksu od ranije. Dvoje ljudi je kretalo na more sa pet torbi. Autobus nema beskonačno prostora - rekao je ranije Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta).

- Zakonom o bezbednosti u saobraćaju je zabranjeno da bilo koji komad prtljaga, van malog ručnog, bude u kabini. Mi ne možemo da ređamo kofere među putnike, to je potencijalni "metak" koji može da ubije ljude ako autobus naglo zakoči. Kazne za to se kreću od 300.000 do milion ipo dinara - objašnjava Seničić.