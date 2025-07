Sedmoro Španaca i Holanđana primilo je uoči Petrovdana pravoslavlje u Hramu Svetih apostola Petra i Pavla u španskom gradu Fuenhirola, pokrajina Malaga , a među njima i Beau i članovi njegove bliže porodice. To potvrđuje da pravoslavna vera pod okriljem SPC u srcu Andaluzije polako, ali sigurno pronalazi put do novih vernika.

- Uveo me u svoju zajednicu i omogućio mi da učim iz njihovih običaja i načina života. Na kraju je čak postao i moj kum, jer je on organizovao moje krštenje. Krštenje je bilo nestvarno iskustvo, veoma emotivno za mene. Pokušavam da pronađem prave reči da to opišem, ali teško je. Osećao sam ogromnu zahvalnost što su svi ti ljudi uložili svoje vreme i poverenje u mene - što je Filip postao moj kum, što mi je sveštenik poklonio svoje vreme i blagoslov, što mi je cela zajednica dozvolila da joj se pridružim. Možda zvuči kao kliše, ali zaista sam osećao kao da je jedan ogroman teret pao s mene nakon krštenja. Za mene, to je novi početak u životu. Zapravo, prvi put imam osećaj da zapravo počinjem da živim. Godinama sam lutao, a sada sam napokon pronašao smisao.