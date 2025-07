Ljudski životni vek je izuzetno dug u poređenju sa većinom drugih sisara, ali to dolazi sa svojom cenom. Jedan od njih je pad funkcije organa, što vremenom dovodi do povećanog rizika od hroničnih bolesti. Da bi bolje razumeli ovaj proces, istraživači su analizirali uzorke tkiva od 76 donora organa starosti od 14 do 68 godina.