Na snimku se može čuti napadač kako izjavljuje: "Hteo sam da pošaljem poruku Trampu... on je u Škotskoj.

- Let EZY609 od Lutona do Glazgova jutros je dočekala policija po sletanju u Glazgov, gde su ukrcali policajce i uklonili putnika zbog njegovog ponašanja tokom leta. Posada je obučena da proceni situaciju i brzo reaguje kako bi bezbednost leta i ostalih putnika uvek bila zagarantovana. Bezbednost i dobrobit naših putnika i osoblja je uvek naš najveći prioritet.

Let "Izidžeta" U2609 iz Lutona za Glazgov Foto: Printskrin

U drugom snimku, čuju se zabrinuti glasovi putnika kako pitaju: "S kim je on? Ima li telefon kod sebe?!".

- Muškarac, najverovatnije Indus, rekao je da ima bombu i da će je aktivirati. Kada sam to čuo, nisam razmišljao ni sekunde, reagovao sam sasvim instiktivno jer sam primetio da su ljudi oko njega bili u šoku i veoma uplašeni. Još jedan putnik ustao je sa sedišta i stao mu na noge, govoreći mu da ih ne pomera, nakon čega je počelo ispitivanje. Stjuardese su bile prestravljene i odmah su javile pilotu šta se dešava u avionu, posle čega je pokrenuta procedura prinudnog sletanja na aerodrom u Glazgovu - objašnjava Zoran.

Sestra Danijela nije znala šta se dešava: To je moj bata!

- Ne mogu da verujem šta je uradio, ne mogu da dođem do daha. Sad ste me potpuno šokirali, ali da, to liči na mog batu. Mislila sam da je u Turskoj, ali sad kad sam pogledala snimke, zaista sam ostala bez teksta. Uvek je bio spretan, inteligentan, ali i temperamentan. Ali nisam ni slutila da je spreman na ovakav herojski korak - ispričala nam je Zoranova sestra.