- Cilj uvođenja eVize je da se pojednostavi, ubrza i digitalizuje postupak dobijanja vize, uz implementaciju različitih bezbedonosnih procedura i postupaka. Uvođenjem eVize u Republici Srbiji napravili smo još jedan bitan rezultat u digitalizaciji javne uprave, svrstavajući se među tehnološki napredne zemlje regiona i Evrope, dostupne strancima onlajn. Strani državljani koji žele da konkurišu za elektronsku vizu mogu to uraditi preko Portala za strance (Welcome to Serbia). Na ovaj način smo omogućili ljudima iz celog sveta da brzo i jednostavno podnesu zahtev za vizu onlajn sa bilo koje tačke Zemaljske kugle, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, bez odlaska na šaltere u diplomatsko-konzularnim predstavništvima“, istakao je direktor Jovanović i objasnio da strani državljani prilikom apliciranja za eVizu elektronski podnose podatke iz pasoša, fotografiju i podatke o planiranom putovanju, kao i da će u prvo vreme elektronska viza biti moguća samo za vizu C tj. za vizu za boravak do 90 dana koja se izdaje radi turističke, poslovne ili neke druge svrhe.