Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana, Ivanu J. koji je osumnjičen da je 23. jula u kući u Vrčinu ubio provalnika. Kako pričaju komšije, u kući u kojoj se dogodio zločin niko nije živeo, a navodno je neko Ivanu J. dojavio da je obijena.

- U ovom slučaju, on je došao na poziv, njemu su javili da je kuća njegove tašte obijena. Nužna odbrana je kada se neko nalazi već u kući, ako se ne varam, pa se onda nužna odbrana dešava. Mene zanima da li će se ovo kvalifikovati kao nužna odbrana jer je on imao dojavu, došao je, a od koga se branio? Više su ovi morali da se brane. On je ušao u tuđu kuću, dakle branio je kuću svoje tašte.