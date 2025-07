Ujutro i pre podne biće umereno i potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom . Sredinom dana na severu i istoku, a posle podne i u ostalim krajevima smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 19 stepeni, najviša dnevna od 23 stepena do 28 stepeni.

- Noći će za sredinu leta biti vrlo sveže uz minimume od 7 do 17 stepeni Celzijsua, dok će tokom dana zbog više sunca biti toplije ali bez pravih letnjih vrućina, uglavnom od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Za vikend malo toplije, do oko 32 stepena Celzijusa. U nedelju stiže novo pogoršanje vremena i donosi grmljavinske pljuskove i lokalnu pojavu nepogoda uz osveženje tako da će do 8. avgusta biti svežije i nestabilno uz maksimume koji bi najevrovatnije bili od 19 do 25 stepeni Celzijusa. Oko 10. avgusta se očekuje stabilizacija vremena i povratak leta i tada bi se maksimumi kretali oko proseka, verovatno od 28 do 33 stepena Celzijusa. Narednih desetak dana bez pravog leta, a zatim bi se ono moglo vratiti.