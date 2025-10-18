Slušaj vest

Prava pomama u svetu, a posebno u Americi, vlada za hijaluronskim povećanjem muškog polnog organa putem injekcije.

Pre nekoliko godina su svi svetski mediji preneli da je i čuveni fudbaler Kristijano Rolando uvećao penis ubrizgavanjem hijalurona. Ovaj tretman ne daje trajne rezultate, svrha je da se dobije na debljini i masi polnog organa, a srpski urolog dr Aleksandar Milošević je tada objasnio zašto je "greška" podvrgnuti se ubrizgavanju hijalurona u penis.

"To je nešto što je prolazno i to je najlošija varijanta. Mi smo to radili 25 godina, pronašli smo razne metode, došli smo do jednog realnog povećanja penisa. Sve su ovo privremena rešenja i ne mogu da kažem da su realna povećanja" rekao je on pre tri godine i dodao da muškarci kod njega često dolaze i sa zahtevom da ulepšaju polni organ.

"Može da se uradi ulepšavanje polnog organa ako postoje neke anomalije ili ako ima previše kože, što se zove svinjska njuška. Što se tiče povećanja, tu moramo biti realni. Sa više od 30 godina iskustva došli smo do zaključka da to nisu epohalne mogućnosti", pojasnio je dr Milošević.

Kada je reč o prosečnoj velilčna penisa u Evropi, ona iznosi 13,14 centimetara u erekciji, a dr Milošević naglašava da se muški polni organ meri od pubične kosti do vrha penisa.

On je objasnio i kako izgleda procedura zadebljanja penisa, odnosno njegovog povećanja u obimu. Danas na tržištu mogu se pronaći mnoge metode povećanja penisa, ali jedina uspešna i trajna metoda je hirurška metoda.

"Zadebljanje penisa je praktično bezopasna varijanta. Tu dođe do zadebljanja, penis izgleda nešto veći. Kod hirurške intevencije penis se izvuče iz tela, ligamenta i dobije oko tri-četiri centimetara, a u erekciji jedan centimetar", kaže stručnjak.

Istakao je i da su se na klinici susreli sa muškarcem koji je već bio obdaren, ali želeo je dodatno da poveća svoj polni organ.

"Čovek sa ogromnim penisom došao je da ga poveća. Doktor i profesor Sava Perović ga je pitao zbog čega, on je rekao da želi, a tada mu je Sava rekao: 'Čoveče, ja da imam ovoliki penis, nikada se medicinom ne bih bavio'. I taj veliki penis ništa ne znači ako ne znate šta ćete s njim", poručuje dr Milošević.

Poznati urolog istakao je tada da je bilo i situacija kada su muškarci dolazili da bi smanjili penis jer su imali poteškoće prilikom odnosa sa ženama jer su one osećale velike bolove. Njegov savet za sve one koji razmišljaju o bilo kojoj intervenciji na polnom organu je da pre svega razgovaraju sa psihologom.