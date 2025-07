Organizacija koja već godinama povezuje poslovni sektor sa stručnjacima za zaštitu prirode jeste Američka privredna komora u Srbiji (AmCham).

- Zaštita prirode, naročito očuvanje vlažnih staništa, koja su ključna za očuvanje biodiverziteta, ali i kao rezervoar ugljenika, zahteva ulaganja koja prevazilaze mogućnosti javnih, za to opredeljenih fondova. Direktna saradnja odgovornih kompanija na konkretnim merama zaštite vlažnih staništa doprinosi unapređenju njihovih znanja i razumevanju kako se primenom rešenja zasnovanih na prirodi mogu postići dobri rezultati. Kada kompanije ulažu u očuvanje biodiverziteta, one ne pomažu samo prirodi - one grade otpornije i održivije poslovno okruženje za sebe i buduće generacije - navela je Amalija Pavić, zamenica izvršnog direktora AmCham Srbija.