Odlučio sam da skočim kako bi me sestra uslikala. Stavio sam ruke iznad glave, skočio i... Otvorio sam oči, nisam mogao da pomerim ništa, plutao sam u vodi. Kao da sanjam... Ostajem bez daha i počinjem da se davim!

- U tom letovalištu smo boravili više puta i poznato mi je mesto što se tiče skokova. Ne sećam se da sam udario u dno. Počeo sam da se davim i nisam mogao da izronim, samo sam mogao glavom da mrdam ne bi li neko primetio da nešto nije u redu. Sestra je prvo mislila da ronim. Videla je da ne izlazim iz vode i čoveku koji je ušao u more pokazala gde sam. Prišao je. Podigao me i pitao da li sam dobro.Nisam znao šta da mu kažem niti šta se dešava. Nisam mogao da se pomerim, vukao me po vodi, ostavio na obali da plutam, samo mi je glava bila na pesku kako se ne bih pomerao dok ne dođe Hitna pomoć.