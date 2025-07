Ukoliko uskoro planirate put u zemlje Evropske unije savetuje se da obavezno proverite dokumenta na graničnom prelazu, jer se ponekad dešava da turistima ne budu udareni pečati u pasošima, dok nije isključeno da može doći do više propusta — pa da čak i vaš pasoš završi u rukama nekog od drugih turista.

On napominje da je iz tog razloga veoma važno proveriti putne isprave.

On upozorava na još jednu grešku policajaca koja se dešava na graničnim prelazima.

- Kada putujete autobusom, uglavnom vodiči od putnika pokupe pasoše i odnesu ih na kontrolu. Tada dolazi i do zamene dokumenata. To je čest slučaj ako su u koloni dva ili tri autobusa, pa vaš pasoš završi u rukama nekog putnika iz drugog autobusa. Zato je važno da proveravate isprave - kaže Aleksandar Seničić i objšnjava da se to retko dešava onima koji putuju svojim automobilom, jer u tom slučaju ne mogu da se pomešaju pasoši.